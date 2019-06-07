Трамп назвал Столтенберга своим «самым верным поклонником»

Вашингтон, , 07:51 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг является его «самым верным поклонником». Об этом американский лидер заявил в интервью Fox News.

«Он (Столтенберг) самый верный поклонник президента США», — заявил Трамп.

По словам американского лидера, генсек НАТО якобы считает, что без «Трампа не было бы альянса». Также президент США охарактеризовал его отношения с канцлером ФРГ Ангелой Меркель как хорошие.

Как сообщало ИА REGNUM, перед победой на президентских выборах в США в 2016 году Трамп критиковал Североатлантический альянс, называя его «устаревшим». Однако уже в 2018 году в присутствии Ангелы Меркель заявил, что НАТО — «чудесная» организация.

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