Расследование Мюллера подпортило отношения с Москвой, заявил Трамп

Вашингтон, , 08:00 — REGNUM Президент США Дональд Трамп связал обострение отношений с Россией с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве». Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News.

Трамп не исключил налаживания отношений с Россией, о котором он заявлял в начале своего президентства. Такая возможность сохраняется, отметил он.

«Я думаю, что они были подпорчены лживой «охотой на ведьм», — сказал американский лидер об отношениях Вашингтона и Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле американский минюст опубликовал итоговый доклад спецпрокурора Мюллера, признавшего отсутствие признаков сговора команды Трампа с Москвой перед выборами 2016 года. «Вмешательство» Москвы, следовало из доклада, выразилось в немногочисленных сообщениях в социальных сетях, сделанных с якобы связанных с Россией аккаунтов.

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