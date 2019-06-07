Пятница, 7 Июня 2019 года
07:42:24 МСК

Саакашвили отказался баллотироваться в Раду вместе с партией Кличко — СМИ

Политика

Мэр Киева Виталий Кличко косвенно подтвердил это решение

Киев, 7 июня 2019, 07:42 — REGNUM  Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отказался от предложения мэра Киева Виталия Кличко пойти на выборы в украинский парламент в составе партии «Удар». Об этом 7 июня сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

Позже Кличко опубликовал сообщение в социальной сети Facebook, которым косвенно подтвердил отказ Саакашвили:

«Без эмоций: Я свой жест сделал. Искренне и в продолжение дружбы и истории отношений. Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже несмотря на то, что многие мои сторонники неоднозначно восприняли эту идею… Это мой комментарий в отношении всех возможных вопросов на эту тему. Точка. Идём дальше…», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кличко предложил Саакашвили стать председателем партии «Удар» и сообща баллотироваться в Верховную раду.

Читайте также: Кличко предложил Саакашвили ключевую должность в партии УДАР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить