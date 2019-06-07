Саакашвили отказался баллотироваться в Раду вместе с партией Кличко — СМИ

Киев, , 07:42 — REGNUM Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отказался от предложения мэра Киева Виталия Кличко пойти на выборы в украинский парламент в составе партии «Удар». Об этом 7 июня сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

Позже Кличко опубликовал сообщение в социальной сети Facebook, которым косвенно подтвердил отказ Саакашвили:

«Без эмоций: Я свой жест сделал. Искренне и в продолжение дружбы и истории отношений. Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже несмотря на то, что многие мои сторонники неоднозначно восприняли эту идею… Это мой комментарий в отношении всех возможных вопросов на эту тему. Точка. Идём дальше…», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кличко предложил Саакашвили стать председателем партии «Удар» и сообща баллотироваться в Верховную раду.

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