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Пентагон опасается «захвата» Россией арктического шельфа

Политика

... и превращения Арктики в плацдарм для атаки

Вашингтон, 7 июня 2019, 07:46 — REGNUM  Опасения об одностороннем порядке установления Россией границ своего континентального шельфа изложены в новой стратегии министерства обороны США в Арктике. Это может случиться, если принятое международными институтами решение не устроит Москву, говорится в опубликованном Пентагоном документе.

В большинстве случаев Россия следовала международному праву и процедурам установления границ своего расширенного континентального шельфа. Однако она может установить эти границы в одностороннем порядке и применить военную силу для закрытия оспариваемых вод в ситуации несогласия с процедурами, утверждают в американском оборонном ведомстве.

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Кроме того, Пентагон опасается превращение Арктики в плацдарм для атаки на территорию США. В таком замысле заподозрены Китай и Россия, которые занимаются «развертыванием возможностей в Арктике».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пообещал скорое движение к «восстановлению лидерства Америки в Арктике». В МИД России отметили, что заявление Болтона говорит о курсе США на эскалацию напряженности в регионе.

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Борьба за Арктику
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