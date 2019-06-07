Bloomberg: Что может увеличить риск войны между КНР и США?

Максим Исаев, , 08:40 — REGNUM

В 1910 году британский писатель Норман Энджелл опубликовал книгу под названием «Великая иллюзия», в отношении которой впоследствии прозвучало немало иронических замечаний. Тезис книги состоял в том, что страны стали настолько взаимозависимыми друг от друга с экономической точки зрения, что больше не могут позволить себе участие в длительных разрушительных войнах. Энджелл выбрал крайне неудачное время для публикации своей книги, поскольку Первая мировая война началась всего через несколько лет после её выхода. Германия и Великобритания, две главные воюющие стороны, были в числе крупнейших торговых партнёров друг друга, когда началась война, пишет Ной Смит в статье для издания Bloomberg.

Читайте также: National Interest: У США возникли сомнения в отношении Ирана?

Нельзя сказать, что идея Энджелла была нелепой, несмотря на то, что европейские державы всё-таки не последовали его совету. Они поступили очень глупо. Мир столкнулся с двумя продолжительными мировыми войнами. Большинству стран пришлось пережить немалые трудности. После окончания войн возникла экономическая слабость европейских стран, которая в конечном итоге положила конец глобальной имперской гегемонии континента. Между тем в течение нескольких десятилетий после окончания Второй мировой войны великие державы практически прекратили борьбу друг с другом. Возможно, это было связано с угрозой ядерного уничтожения, но, возможно, также и с растущим осознанием того, что в условиях современной индустриальной экономики война приведёт к высоким издержкам и малым материальным выгодам. Даже вторжение США в богатый нефтью Ирак обернулось огромными экономическими потерями.

В нынешнюю эпоху возникла модифицированная версия тезиса Энджелла, но только уже в отношении США и Китая. Иногда утверждают, что из-за того, что две страны так тесно связаны экономически, вероятность военного конфликта между ними невелика. В период Холодной войны экономики США и СССР были разделены торговыми барьерами, поэтому для поддержания мира приходилось полагаться на ядерное сдерживание. Экономики США и КНР тесно связаны друг с другом. Ряд научных исследований указывают на то, что высокая экономическая взаимозависимость снижает риск и интенсивность насильственных конфликтов, особенно в тех случаях, когда речь идет о двух крупнейших экономиках мира.

США являются крупнейшим торговым партнёром Китая, в то время как Китай является крупнейшим торговым партнёром США с тех пор, как он обошёл Канаду в 2015 году. Китайские промышленные товары позволяют удерживать низкий уровень потребительских цен для американских домохозяйств и предоставляют американским компаниям возможность приобретать дешевые ресурсы и промышленное оборудование. Между тем, несмотря на большой профицит двусторонней торговли Китая, страна импортирует значительное количество продовольствия из США, наряду с дорогостоящим оборудованием и программным обеспечением, в которых нуждаются китайские технологические компании.

Кроме того, Центральный банк Китая располагает большими объёмами долларовых резервов США, возможно, в размере около $2 трлн. Некоторые эксперты считают, что в случае конфликта Китай мог бы сбросить американские казначейские облигации, что привело бы к резкому росту стоимости заимствований в США и ввергло бы американскую экономику в рецессию.

Несмотря на повышенную напряжённость в Южно-Китайском море и несколько других очагов напряжённости, две мировые державы пока не перешли к прямому столкновению. Возможно, это указывает на то, что рассуждения, подобные рассуждениям Энджелла, всё же возобладали. Однако президент США Дональд Трамп и другие политики, как в США, так и в Китае, предпринимают все усилия для того, чтобы снизить уровень экономической взаимозависимости друг от друга. Таким образом, экономическая буферная зона, сдерживающая военный конфликт, постепенно сужается.

В ответ на угрозу длительной торговой войны американские компании пытаются диверсифицировать свои цепочки поставок во Вьетнам или другие страны, где рабочие получают низкую заработную плату. Но даже до того, как Трамп начал торговую войну, Китай уже вёл свою собственную более тихую версию торговой войны, постепенно вытесняя американские компании с китайских рынков. С другой стороны, торговый спор идёт и в высокотехнологичных отраслях. Американские экспортные ограничения могут заблокировать поставки важнейших американских технологий в Китай, что представляет прямую угрозу для жизнеспособности китайских технологических компаний.

США также принимают меры по ограничению прямых китайских инвестиций, поручив решение этой задачи комитету по иностранным инвестициям (CFIUS). Между тем Китай постепенно избавляется от своих огромных резервов иностранной валюты. Более того, отсутствие роста американских процентных ставок или уровня инфляции в ответ на постепенное освобождение китайского правительства от американских казначейских облигаций убедило некоторых экспертов в том, что последствия сброса американских казначейских облигаций могут оказаться менее разрушительными, чем считалось ранее.

Таким образом, сдерживающий экономический буфер между США и КНР продолжает стремительно разрушаться. Вряд ли удастся полностью отделить одну экономику от другой, но очевидно, что по мере затягивания торговой войны страны будут становиться менее экономически зависимыми друг от друга. Это, в свою очередь, повышает риск конфликта между двумя самыми могущественными странами мира.