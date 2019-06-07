Syndication Bureau: Вопрос о членстве Турции предопределит будущее ЕС

Александр Белов, , 08:13 — REGNUM

На прошлой неделе Европейский союз опубликовал свой последний доклад о прогрессе, который достигла Турция на пути к своему членству в ЕС. Содержание доклада оказалось неутешительным. Доклад включал в себя несколько тем: судебная система, коррупция, права человека и экономика. В каждой из перечисленных сфер представители ЕС обнаружили либо незначительный прогресс, либо негативную динамику, пишет Фейсал аль Яфай в статье для издания Syndication Bureau.

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«Переговоры фактически зашли в тупик», — говорится в докладе. Вполне очевидно, что этот доклад не впечатлил Анкару. Утверждения о том, что Турция «отходит от европейских ценностей, непоследовательны и не соответствуют действительности», завил заместитель министра иностранных дел Турции Фарук Каймакчи, добавив, что «Турция является частью Европы».

Напряжённость в отношениях между Турцией и ЕС сохраняется на протяжении нескольких лет. В 2019 году исполнится 20 лет с того момента, как Турция была принята в качестве страны-кандидата на вступление в ЕС. С тех пор прогресс шёл с переменным успехом. Отчасти это связано с политическими решениями Анкары. Но также это связано с отсутствием ясности для ЕС, почему Турцию вообще нужно рассматривать в качестве кандидата на вступление в Европейский союз? У ЕС до сих пор нет чёткого ответа на данный вопрос. Но когда ответ будет найден, он определит направление движения всего европейского блока.

Иногда кажется, что ни ЕС, ни Турция на самом деле не хотят углублять свои отношения, но ни один из них не может найти какой-либо выход. При президенте Турции Реджепе Эрдогане страна сначала стала сближаться с ЕС, а затем, в течение последнего десятилетия, заметно отдалилась от Европейского союза. Тем не менее у Турции было много шансов — некоторые из них изложены в докладе ЕС, — когда Анкара могла бы приблизиться к требованиям европейских протоколов.

Со своей стороны ЕС всячески старается создать вид, что он отчаянно пытается поддержать процесс вступления Турции в ЕС, но каждый раз Брюссель сталкивается с тем или иным разочарованием. Однако за всеми неоднократными разговорами о тех или иных политических решениях Анкары и общественными разногласиям по поводу того, может ли Турция вообще когда-нибудь стать членом ЕС, скрывается ещё один важный фактор. Если Турции позволят присоединиться к ЕС, то это повлечёт за собой вопрос о будущем ЕС, а ответа на этот вопрос пока ни у кого нет.

Вступление Турции в ЕС может привести к определённым последствиям. Так же, как и Россия, Турция — это густонаселённая страна, которая находится между Европой и Азией. Значительная часть граждан Турции проживает на европейском континенте. Турция имеет уникальную историю и на протяжении многих веков находилась в активной оппозиции по отношению к европейской политике. И, конечно же, это страна, большинство населения которой составляют мусульмане. Также Турция — это бывшая резиденция суннитского халифата.

На протяжении нескольких десятилетий не утихает критика в адрес европейских лидеров за то, что они рассматривают ЕС в качестве исключительно «христианского клуба» стран. Здесь может возникнуть вопрос, а для чего собственно был создан ЕС и могут ли некоторые страны, расположенные на его периферии, — не только Турция — когда-нибудь присоединиться к Европейскому союзу?

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Если ЕС — это чисто бюрократическая конструкция, необходимая для достижения чисто политических целей в сфере безопасности и экономического процветания, то нет никаких причин, которые могли бы помешать Турции, да и многим другим странам, присоединиться к ЕС.

Учитывая необходимость создания наднациональной организации при сохранении национального суверенитета, подобные философские вопросы о будущем ЕС всегда отодвигались на второй план, а предпочтение отдавалось процессу интеграции. На самом деле в структурах ЕС нет никого, кто имел бы демократический мандат на то, чтобы сформулировать политическую философию и вести блок в этом направлении, поскольку это привело бы к узурпации роли национальных лидеров.

Независимо от того, в каком именно направлении ЕС будет двигаться в отношении Турции, это всё равно приведёт к необходимости ответа на вопрос о будущем европейского проекта. Так или иначе, будущее Европейского союза тесно связано с Турцией.