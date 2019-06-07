Врио главы Забайкалья объявил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец

Чита, , 07:27 — REGNUM Врио губернатора Забайкалья Александр Осипов 7 июня заявил, что пойдет на выборы как самовыдвеженец и подал документы в краевую избирательную комиссию. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

По словам Осипова, решение баллотироваться в губернаторы он принимал «исходя из мнения людей».

«В ходе поездок в районы, во время встреч с людьми в микрорайонах города Читы я слушал их оценки, пожелания, наставления. Исходя из этого, формировалось мое мнение», — подчеркнул он.

Теперь Александру Осипову необходимо будет пройти муниципальный фильтр, а также предоставить в избирком не менее 4400 подписей забайкальцев.

Как проинформировала председатель краевого избиркома Светлана Судакова, желание принять участие в губернаторских выборах также изъявили региональные отделения политических партий «Патриоты России», «Партия роста» и «Пенсионеры России — за справедливость». Решение о том, кто станет кандидатом, партии примут 8 июня.

Напомним, 5 июня 2019 года депутаты парламента Забайкалья приняли решение о проведении досрочных выборов губернатора края 8 сентября — в единый день голосования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Александр Осипов был назначен врио губернатора Забайкальского края осенью 2018 года, после отставки Натальи Ждановой, руководившей краем около двух лет. С 2013 по 2018 год Осипов являлся первым заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока.

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