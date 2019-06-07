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США прекратят обучение турецких пилотов из-за решения Анкары по С-400

Политика

Данное решение не затрагивает уже прибывших в США пилотов из Турции

Вашингтон, 7 июня 2019, 07:20 — REGNUM  Власти Соединенных Штатов приняли решение отказаться от обучения турецких пилотов на американских истребителях-бомбардировщиках F-35, сообщает Reuters.

По данным издания, решение было принято из-за покупки Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400. Вместе с тем данное решение не затрагивает уже прибывших в США пилотов из Турции, которые проходят обучение на базе Люк. Речь идет о четырех пилотах и двоих инструкторах.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон чинит препятствия получению Анкарой зенитного комплекса у России. Ранее постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон вновь потребовала Турцию выбрать между российскими комплексами С-400 и американскими истребителями F-35.

Читайте подробнее: Анкару опять призвали выбрать между С-400 и F-35

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Продажа Турции российского зенитного комплекса
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