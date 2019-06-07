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МИД Франции осудил нападение террористов в городе Аль-Ариш

Политика

МИД Франции выражает свои соболезнования семьям сотрудников полиции и жителям Египта

Париж, 7 июня 2019, 07:22 — REGNUM  Франция самым решительным образом осуждает нападение, совершенное террористами в египетском городе Аль-Ариш, в результате которого погибли несколько сотрудников полиции. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

МИД Франции выражает свои соболезнования семьям сотрудников полиции и жителям Египта, погибшим в результате этого нападения во время празднования дня окончания поста у мусульман.

«Франция подтверждает свою солидарность с Египтом в борьбе с терроризмом и полную решимость покончить с этим злом», — говорится в заявлении МИДа Франции.

Напомним, нападение боевиков в городе Аль-Ариш произошло 5 июня, когда верующие отмечали Ид аль-Фитр. При атаке погибли по меньшей мере 10 сотрудников полиции.

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Политическая жизнь Франции
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