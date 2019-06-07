Шахназаров: США торопятся задавить Китай, но шансов у них нет

Москва, , 06:04 — REGNUM США стремятся как можно скорее задавить и сдержать растущую экономическую мощь Китая, потому что не могут потерять мировое господство, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Американская элита поняла главное, что еще 10−15 лет, и не нужно будет уже ничего, Китай владеет всем. Поэтому эта схватка неизбежна, и она будет происходить сейчас. Они торопятся… На мой взгляд, у них этих шансов уже нет, они упустили, на самом деле им нужно было действовать раньше. Тогда бы они могли задавить Россию в 90-е, им надо было добивать, к счастью, этого они не сделали, и с Китаем им надо было справиться», — заявил Шахназаров.

По его словам, вся стратегия и демократов, и республиканцев в США нацелена на ослабление и сдерживание Китая, этим занимался и президент Барак Обама, и сейчас занимается Дональд Трамп.