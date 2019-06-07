Названа дата слушаний по делу финдиректора Huawei в Канаде

Оттава, , 05:34 — REGNUM Слушания по делу об экстрадиции финдиректора китайской корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу в США пройдут в канадском суде в январе 2020 года, пишет Vancouver Star.

С соответствующей инициативой выступила защита Ваньчжоу, и канадская сторона согласилась на её условия. Предположительно, рассмотрение дела завершится в течение двух лет.

Напомним, Ваньчжоу США обвиняют в причастности к делу о нарушении антииракских санкций. Она проживает в городе Ванкувере (Канада), поскольку внесла залог. Американцы требуют у Канады выдачи Ваньчжоу.

Китайская сторона считает преследования американцами своей соотечественницы политизированным. В Канаде и США объявили корпорацию Huawei угрозой и наложили запрет на её продукцию.

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