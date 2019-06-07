Австрия готовится выдать США украинского олигарха Фирташа

Вена, , 05:06 — REGNUM Экстрадиция из Австрии в США по запросу американских властей ожидает украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в том случае, если соответствующее решение примет австрийский верховный суд, передаёт NBC.

Заседание, на котором будет решён вопрос о выдаче Фирташа американцам, состоится 25 июня. Примерно через неделю после этого может состояться процесс его депортации.

Напомним, американские власти обвиняют Фирташа в подкупе официальных лиц для получения контракта на поставку компании Boeing титана. Украинский олигарх находитя в Вене.

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