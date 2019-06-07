Сирийские зенитчики сбили беспилотник террористов

Дамаск, , 04:37 — REGNUM Атака террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отбита войсками Сирийской арабской армии (САА), передает Al-Ikhbaria.

Нападение террористических формирований произошло 7 июня. Боевики атаковали вертолётную базу САА в районе Джуб-Рамла (провинция Хама, Сирия): они направили на объект беспилотник, который сирийцы сбили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобную атаку с использованием дронов бойцы САА отразили 4 июня.

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