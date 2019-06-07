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Сирийские зенитчики сбили беспилотник террористов

Политика

Войска правительства Сирии отбили атаку на вертолётную базу

Дамаск, 7 июня 2019, 04:37 — REGNUM  Атака террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отбита войсками Сирийской арабской армии (САА), передает Al-Ikhbaria.

Нападение террористических формирований произошло 7 июня. Боевики атаковали вертолётную базу САА в районе Джуб-Рамла (провинция Хама, Сирия): они направили на объект беспилотник, который сирийцы сбили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобную атаку с использованием дронов бойцы САА отразили 4 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: Сирийские ПВО отбили атаку беспилотников в провинции Хама

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Война в Сирии
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