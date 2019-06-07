Трамп собрался снова вводить режим ЧП

Вашингтон, , 04:25 — REGNUM Режим чрезвычайного положения намерен ввести в Соединённых Штатах президент Дональд Трамп, пишет The Hill.

Эта инициатива нацелена на применение пошлин в отношении Мексики, которые заявлены как метод борьбы с нелегальной миграцией из этой страны в США. Команда Трампа уже подготовила предварительный вариант соответствующей декларации.

Издание отмечает, что в американском Конгрессе уже есть инициаторы блокировки этой декларации, в частности демократ Ричард Нил. В свою очередь президент Штатов может наложить на эту блокировку (резолюцию) вето.

Отметим, что складывается ситуация подобная той, когда Трамп вводил режим ЧП для реализации инициативы по строительству стены на границе с Мексикой в феврале 2019 г. Режим ЧП позволяет использовать средства из бюджета на реализацию инициативы президента.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп вводит пятипроцентные пошлины для мексиканского импорта. Заявленной целью пошлин является давление на Мехико, чтобы мексиканские власти остановили миграцию в США.

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