МИД Венгрии: Авторы санкций хотят не наказать РФ, а оттеснить конкурентов

Санкт-Петербург, , 03:13 — REGNUM Настоящая цель инициаторов антироссийских санкций — избавиться от стран, которые работают с Россией в сфере торговли, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам венгерского министра, под видом наказания России инициаторы санкций устраняют конкурентов:

«Санкции уже не служат изначальным интересам, а служат интересам монополизации торговли с Россией, вытеснению некоторых стран с рынка торговли с ней».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта Сийярто оценил ущерб венгерской экономики от антироссийских санкций в семь миллиардов долларов.

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