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Личный адвокат Трампа может уйти в отставку

Политика

Если вновь не потребуется американскому президенту

Личный адвокат Трампа может уйти в отставку
Walt Disney Television
Рудольф Джулиани

Вашингтон, 7 июня 2019, 02:36 — REGNUM  Личный адвокат американского президента Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани может уйти из команды юристов президента США после окончания работы над последствиями расследования по делу о так называемом «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года, проведенным экс-спецпрокурором Робертом Мюллером. Об этом сообщает газета Washington Examiner со ссылкой на высказывания Джулиани.

Газета отмечает, что Джулиани заявил о готовности остаться в команде юристов Трампа, если получит личную просьбу от американского президента. В противном случае Джулиани покинет команду президента США после окончания работы под последствиями, вызванными итоговым докладом Мюллера.

«Всё зависит от того, буду ли нужен я», — цитирует его издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила, что хотела бы видеть американского президента Дональда Трампа в тюрьме. По ее словам, Пелоси не хотелось бы импичмента, а хотелось бы посадить Трампа за решетку.

Читайте ранее в этом сюжете: Американский политик заявила, что хотела бы видеть Трампа в тюрьме — СМИ

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