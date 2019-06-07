Пятница, 7 Июня 2019 года
02:29:05 МСК

Генсек ООН поддержал идею признать победу над нацизмом всемирным наследием

Политика

Ранее об этой инициативе заявляла спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Москва, 7 июня 2019, 02:28 — REGNUM  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поддержал предложение России признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества, сообщил член Совета Федерации РФ Константин Косачев на своей странице в Facebook.

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с генсеком ООН заявила, что намерена обратиться в ООН с соответствующей инициативой. Она также заявила, что Россия намерена предложить ООН признать памятники борцам против нацизма всемирным мемориалом Второй мировой войны. По ее мнению, эта инициатива поможет бороться с вандализмом.

Отмечается, что генсек ООН также поддержал инициативу о провозглашении 30 июня Международным днем парламентаризма и проведение в России в мае 2022 года Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Организация Объединённых Наций
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить