Генсек ООН поддержал идею признать победу над нацизмом всемирным наследием

Москва, , 02:28 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поддержал предложение России признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества, сообщил член Совета Федерации РФ Константин Косачев на своей странице в Facebook.

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с генсеком ООН заявила, что намерена обратиться в ООН с соответствующей инициативой. Она также заявила, что Россия намерена предложить ООН признать памятники борцам против нацизма всемирным мемориалом Второй мировой войны. По ее мнению, эта инициатива поможет бороться с вандализмом.

Отмечается, что генсек ООН также поддержал инициативу о провозглашении 30 июня Международным днем парламентаризма и проведение в России в мае 2022 года Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.