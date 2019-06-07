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Тори остаются без Мэй

Политика

Тереза Мэй 7 июня покидает пост лидера Консервативной партии

Лондон, 7 июня 2019, 02:25 — REGNUM  Должность главы британской Консервативной партии Тереза Мэй, премьер-министр страны, покидает 7 июня 2019 г.

Отметим, что она пока сохраняет за собой пост премьер-министра Великобритании.

Напомним, Мэй в конце мая анонсировала свою отставку и уход с поста главы тори из-за неудавшегося Brexit.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, известно, что с новым лидером консерваторы определятся в последнюю декаду июля.

Читайте ранее в этом сюжете: Консерваторы выберут нового премьер-министра Великобритании к концу июля

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