Тори остаются без Мэй

Лондон, , 02:25 — REGNUM Должность главы британской Консервативной партии Тереза Мэй, премьер-министр страны, покидает 7 июня 2019 г.

Отметим, что она пока сохраняет за собой пост премьер-министра Великобритании.

Напомним, Мэй в конце мая анонсировала свою отставку и уход с поста главы тори из-за неудавшегося Brexit.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, известно, что с новым лидером консерваторы определятся в последнюю декаду июля.

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