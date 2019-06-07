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Правительство РФ одобрило проект договора о безвизовом режиме с Мальдивами

Политика

После достижения договоренностей договор подпишет МИД России

Правительство РФ одобрило проект договора о безвизовом режиме с Мальдивами
Мальдивы

Москва, 7 июня 2019, 02:01 — REGNUM  Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, одобряющее проект соглашения о взаимной отмене визовых требований для граждан России и Мальдив. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В распоряжении поручается одобрить проект, представленный МИД РФ, соглашения между правительствами России и Мальдив об отмене визового режима между странами. Ожидается, что после достижения договоренности с мальдивской стороной МИД России подпишет соглашение от имени российского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая вступило в силу соглашение между правительствами России и Суринама об условиях отказа от визовых требований при взаимных поездках граждан двух стран. Таким образом Суринам стал последней страной Южной Америки, предоставившей возможность российским гражданам посещать страну на короткий срок без визовых требований.

Читайте ранее в этом сюжете: Южная Америка стала безвизовым пространством для российских граждан

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Внешняя политика России
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