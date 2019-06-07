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Путин об отсутствии приглашения в Нормандию: «Это вообще не проблема»

Политика

Путин: «Мне своих дел хватает здесь»

Москва, 7 июня 2019, 01:17 — REGNUM  Отсутствие приглашения российского президента Владимира Путина на церемонию празднование 75-летия начала Нормандской операции (6 июня 1944 г.) не является чем-то важным. Об этом Путин заявил журналистам в Москве.

По словам главы государства, и «мы тоже не всех приглашаем и не на каждое мероприятие». Он спросил, почему его нужно «обязательно везде куда-то приглашать», после чего добавил:

«Я что, свадебный генерал, что ли? Мне своих дел хватает здесь. Это вообще не проблема».

Напомним, по поводу мероприятий во Франции по случаю 75-летия высадки союзнических войск в Нормандии министр иностранных дел Сергей Лавров пояснил, что направленное в РФ уведомление «по содержанию и по форме не предусматривало рассмотрение вопроса о направлении официальной делегации из Москвы».

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров о торжествах в Нормандии: Официальной делегации из Москвы не будет

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Внешняя политика России
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