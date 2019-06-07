Пятница, 7 Июня 2019 года
00:44:46 МСК

В Пентагоне заявили, что никогда не успокоятся из-за С-400 у Турции

Политика

«Содержательные обсуждения» с Анкарой будут происходить ещё долго

Вашингтон, 7 июня 2019, 00:44 — REGNUM  Покупка Анкарой российских С-400 создаёт ситуацию неприемлемого риска для США, заявил на конференции по безопасности Эндрю Уинтернитц, и.о. зампомощника главы Пентагона по политике в отношении Европы и НАТО.

«Не существует мер, которые могли бы снизить наше беспокойство по этому поводу», — сказал Уинтернитц.

Напомним, российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» находятся на вооружении в ряде стран. Решение Турции приобрести партию этого оружия стала поводом для шантажа со стороны США.

Читайте также: США торгуются с Турцией за отказ от систем С-400

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган подтвердил приобретение Турцией комплексов С-400

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Продажа Турции российского зенитного комплекса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить