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Саудовская Аравия активно закупает боеприпасы и оружие советского типа

Политика

Болгария, Румыния и республики бывшей Югославии являются исправными поставщиками бронетехники, артиллерии, патронов и снарядов на Ближний Восток

Саудовская Аравия активно закупает боеприпасы и оружие советского типа
Vitaly V. Kuzmin
Реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град»

Эр-Рияд, 6 июня 2019, 23:58 — REGNUM  Саудовская Аравия не снижает объёмов закупок в странах Восточной Европы различных типов вооружения и боеприпасов советских образцов, нигде не применяющихся саудовскими военными, сообщает 6 июня Регистр обычных вооружений ООН (UNROCA).

В частности, с 2014 года Саудовская Аравия купила в Болгарии и Словакии 38 реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град», при этом вооруженные силы саудовского королевства используют бразильские РСЗО ASTROS.

Согласно данным экспертов Jane's Defence Weekly, Болгария сообщила UNROCA, что в 2018 году экспортировала в Саудовскую Аравию 6 бронетранспортеров и шесть РСЗО БМ-21 «Град».

Кроме того, страны Восточной Европы продали саудовцам с 2014 года почти две тыс. единиц бронетехники, миномётов, и различных артиллерийских орудий, более 100 тыс. автоматов и штурмовых винтовок, более семи тыс. различных пулемётов и свыше четырёх тыс. гранатомётов, более двух тыс. станковых противотанковых гранатомётов и комплексов ПТУР, не состоящих на вооружении сухопутных войск саудовского королевства.

По оценке экспертов военно-технического издания Jane's Defence Weekly, большая часть этих вооружений была передана сирийским боевикам, а некоторые экземпляры боевой техники были захвачены в качестве трофеев и стали экспонатами выставки в России.

Кроме того, ряд экспертов полагает, что Саудовская Аравия оказывает поддержку участникам военного конфликта в Йемене.

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