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Временный глава Алжира призвал начать подготовку к выборам

Политика

Абдель Кадер Бенсалах не назвал новую дату выборов

Временный глава Алжира призвал начать подготовку к выборам
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Абдель Кадер Бенсалах

Алжир, 6 июня 2019, 23:52 — REGNUM  Временный президент Алжира Абдель Кадер Бенсалах призвал оппозицию начать «инклюзивный диалог» для подготовки к президентским выборам, 6 июня передает агентство Reuters.

В выступлении по телевидению Бенсалах не назвал новую дату выборов, которые ранее были перенесены с 4 июля на неопределенный срок.

Ожидается, что в пятницу 8 июня в Алжире снова состоится массовый митинг протеста с требованием отставки «временного правительства» и немедленных выборов.

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