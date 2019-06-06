Путин и Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Неве и осмотрели «Аврору»

Санкт-Петербург, , 23:45 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин после завершению всех рабочих мероприятий сегодня, 6 июня, совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу.

С борта корабля Путин и Си Цзиньпин осмотрели все основные достопримечательности Петербурга, а затем сделали незапланированную остановку у крейсера «Аврора». Лидеры двух стран поднялись на борт корабля, где для них была проведена краткая экскурсия.

После осмотра «Авроры» Путин и Си Цзиньпин отправились в Эрмитаж, где продолжили неформальное общение.