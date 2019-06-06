Четверг, 6 Июня 2019 года
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В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией

Политика

Лондону не нужны хорошие отношения с Москвой

Лондон, 6 июня 2019, 22:44 — REGNUM  Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений. Об этом сегодня, 6 июня, пишет Deutsche Welle.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня российский лидер, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, предложил «перевернуть страницу» в российско-британских отношениях.

«Надо, в конце концов, перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, с покушениями», — сказал Путин.

Однако в Великобритании заявили, что отношения между Лондоном и Москвой изменятся только после того, как российская сторона «изменит свое поведение».

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Внешняя политика России
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