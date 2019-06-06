Четверг, 6 Июня 2019 года
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Минобороны: Из зоны «Идлиб» обстреливаются прилегающие районы Сирии

Политика

Обстрелам подверглись несколько населённых пунктов в сирийской провинции Латакия

Минобороны: Из зоны «Идлиб» обстреливаются прилегающие районы Сирии
Иллюстрация: Минобороны России

Дамаск, 6 июня 2019, 22:30 — REGNUM  В Сирии продолжают подвергаться обстрелам территории, подпадающие под режим прекращения огня в зоне «Идлиб», сообщил 6 июня на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Виктор Купчишин.

По информации российского Центра, незаконные вооруженные формирования за сутки обстреляли семь поселений в сирийской провинции Латакия.

«В течение суток в Идлибской зоне деэскалации боевики совершили обстрелы населенных пунктов Руйесет-Эскандер (трижды), Эль-Арейм, Сафсафа, Икко, Кинсибба, Нахшебба и Джубб-эз-Зарур провинции Латакия», — сказал Виктор Купчишин.

Напомним, в сирийской провинции Хама правительственные войска продолжают операцию против джихадистских группировок.

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Война в Сирии
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