Минобороны: Из зоны «Идлиб» обстреливаются прилегающие районы Сирии

Дамаск, , 22:30 — REGNUM В Сирии продолжают подвергаться обстрелам территории, подпадающие под режим прекращения огня в зоне «Идлиб», сообщил 6 июня на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Виктор Купчишин.

По информации российского Центра, незаконные вооруженные формирования за сутки обстреляли семь поселений в сирийской провинции Латакия.

«В течение суток в Идлибской зоне деэскалации боевики совершили обстрелы населенных пунктов Руйесет-Эскандер (трижды), Эль-Арейм, Сафсафа, Икко, Кинсибба, Нахшебба и Джубб-эз-Зарур провинции Латакия», — сказал Виктор Купчишин.

Напомним, в сирийской провинции Хама правительственные войска продолжают операцию против джихадистских группировок.

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