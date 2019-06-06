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Мэрию Челябинска покидает вице-мэр по социальному развитию

Политика

На высоком посту он был девять лет

Челябинск, 6 июня 2019, 22:11 — REGNUM  В Челябинске заместитель главы города по социальному развитию Игорь Лопаткин покидает свой пост. Об этом сообщают местные СМИ.

Информацию журналистам подтвердили в мэрии. Последним рабочим днём Лопаткина станет 7 июня. Уходит он добровольно.

Чиновник родился в Челябинске 13 мая 1969 года. А нынешнюю должность занял в апреле 2010-го. Таким образом, на своём посту он проработал более девяти лет.

Напомним, ранее в отставку ушёл глава городского управления дорожного хозяйства Александр Шабалин. Правда, тогда на замене руководителя настоял лично врио губернатора Алексей Текслер. Поводом для этого стало недовольство руководителя состоянием дорог в городе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске всё же уволен ответственный за дорожное хозяйство

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