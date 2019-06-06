Новые роли: Госсовет сосредоточил функции выработки решений по нацпроектам

Москва, , 21:06 — REGNUM Роль Государственного совета при президенте России существенно усилилась в связи с работой над национальными проектами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июня заявил профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Александр Шпунт.

«Госсовет — это личный президентский орган. Его учредил лично Путин буквально меньше чем через полгода после того, как он стал президентом. Это фактически наиболее близкий орган к президенту по связи с региональным руководством. Сейчас, после объявления приоритетных национальных проектов, роль Государственного совета особенно изменилась», — заявил Шпунт.

В отличие от федеральных целевых программ, от целевого бюджетного финансирования, приоритетные нацпроекты так сконструированы, что их невозможно реализовать без активного в них участия региональной власти, указал политолог.

«В этой ситуации региональная власть выступает не просто акцептором (получателем) денег, которые дают на ту или иную задачу, а потом отчитывается за них. Сама концепция нацпроектов так устроена, что она (власть) должна принимать непосредственное участие в планировании нацпроектов, в постановке задач на местах, в определении конкретных задач для каждого конкретного региона. И уже потом — в их реализации, в достижении тех целей, которые поставлены в нацпроектах», — пояснил он.

На расширенном заседании Госсовета в Сочи президент России впервые использовал этот инструмент как механизм выработки некоторых общенациональных проектных решений, напомнил политолог.

«Именно поэтому сейчас Госсовет существенно поднял свою роль. Эта роль перестала быть просто консультативной, это роль центра выработки решений по тому направлению, которое сам президент в своей деятельности для себя определил как приоритетное. Это новые нацпроекты», — добавил Шпунт.

Напомним, что 6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума состоялось очередное заседание консультативной комиссии Госсовета.