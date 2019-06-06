Вице-премьеру и министру торговли Туркмении объявлены выговоры

Ашхабад, , 21:04 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил вице-премьер-министру Чары Гылыджову выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью курируемого министерства и отраслевых ведомств.

Также туркменский лидер объявил строгий выговор министру торговли и внешнеэкономических связей Амандурды Ишанову — за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки.

Еще один строгий выговор с такой же формулировкой глава государства объявил управляющему делами Аппарата президента и правительства Туркмении Хаджымырату Хаджымырадову.

За что именно наказаны высокопоставленные туркменские чиновники — не уточняется.

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