Председатель КНР стал почетным доктором СпбГУ

Санкт-Петербург, , 20:42 — REGNUM Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин стал почетным доктором Санкт-Петербургского государственного университета. Торжественная церемония присвоения почетного звания прошла сегодня в актовом зале вуза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Си Цзиньпин прибыл в Россию 5 июня и уедет только завтра, 7 июня. Сперва председатель КНР был в Москве, где состоялись его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в узком и расширенном составах. Затем оба лидера отправились в Санкт-Петербург, где приняли участие в работе Международного экономического форума.

Стоит отметить, что ранее Владимир Путин во время визита в Китай стал почетным доктором университета Цинхуа, который является альма-матер Си Цзиньпина.