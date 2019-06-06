Четверг, 6 Июня 2019 года
20:42:19 МСК

Председатель КНР стал почетным доктором СпбГУ

Политика

Си Цзиньпин приехал в Россию на три дня

Санкт-Петербург, 6 июня 2019, 20:42 — REGNUM  Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин стал почетным доктором Санкт-Петербургского государственного университета. Торжественная церемония присвоения почетного звания прошла сегодня в актовом зале вуза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Си Цзиньпин прибыл в Россию 5 июня и уедет только завтра, 7 июня. Сперва председатель КНР был в Москве, где состоялись его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в узком и расширенном составах. Затем оба лидера отправились в Санкт-Петербург, где приняли участие в работе Международного экономического форума.

Стоит отметить, что ранее Владимир Путин во время визита в Китай стал почетным доктором университета Цинхуа, который является альма-матер Си Цзиньпина.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-китайские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить