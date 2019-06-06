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США хотят, чтобы Мексика «сделала больше» для борьбы с миграцией — Пенс

Политика

В Вашингтоне продолжаются переговоры между представителями США и Мексики

США хотят, чтобы Мексика «сделала больше» для борьбы с миграцией — Пенс
Jonathan McIntosh
Инсталляция на пограничной стене. Мексика

Вашингтон, 6 июня 2019, 20:32 — REGNUM  Власти США хотят, чтобы Мексика «сделала больше» для борьбы с нелегальной миграцией, 6 июня передает агентство Reuters.

«Мы приветствуем усилия мексиканских властей по разрешению кризиса на нашей южной границе, но нам нужно, чтобы Мексика сделала больше», — заявил журналистам вице-президент США Майк Пенс.

В настоящий момент в Вашингтоне продолжаются переговоры между представителями США и Мексики из-за угрозы введения «антимигрантских» пошлин на мексиканские товары.

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