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Глава МИД Германии отправится на переговоры в Иран

Политика

«Мы хотим сохранить ядерное соглашение... это хорошее соглашение»

Глава МИД Германии отправится на переговоры в Иран
Иван Шилов © ИА REGNUM
Иран

Берлин, 6 июня 2019, 20:03 — REGNUM  Министр иностранных дел Германии Хейко Маас направится в Иран для «спасения» международного соглашения по иранской ядерной программе, 6 июня передает агентство Associated Press.

«Мы хотим сохранить ядерное соглашение… это хорошее соглашение, которое не позволяет Ирану получить ядерное оружие», — сообщила журналистам пресс-секретарь МИД Германии Мария Адебар.

Поездка главы немецкого МИДа будет включать несколько стран Ближнего Востока и начнется 7 июня с визита в Иорданию. В Иране Маас будет в понедельник, 10 июня.

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Ядерная программа Ирана
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