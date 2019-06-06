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Президент Мексики надеется на сделку с Трампом — «уже сегодня»

Политика

«Власти США проявили себя очень хорошо»

Президент Мексики надеется на сделку с Трампом — «уже сегодня»
Иллюстрация: ProtoplasmaKid
Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Мехико, 6 июня 2019, 19:28 — REGNUM  Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что «уже сегодня» надеется на заключение сделки по отмене «антимигрантских» пошлин США, 6 июня передает агентство Reuters.

«Власти США проявили себя очень хорошо, как и президент Трамп, потому что они не закрылись для диалога. Мы надеемся, что сделка будет достигнута уже сегодня», — заявил Андрес Мануэль Лопес Обрадор на пресс-конференции в Мехико.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп пообещал с 10 июня ввести 5%-ные пошлины на все мексиканские товары, так как Мексика «ничего не делает» для борьбы с нелегальной миграцией.

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