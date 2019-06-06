Доклад: Открытость выгодно отличает Цивилёва от Тулеева

Кемерово, , 18:59 — REGNUM Новый губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сумел восстановить доверие жителей к власти. Об этом говорится в опубликованном на сайте ЦПК доклада «Сергей Цивилев. Технологичный командир» из серии политических портретов губернаторов новой волны.

Выходец из угольной отрасли, вице-губернатор Кузбаса Сергей Цивилев был назначен на должность врио губернатора Кемеровской области 1 апреля 2018 года — спустя всего несколько дней после ужасной трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Несмотря на то, что его и раньше называли вероятным сменщиком политического долгожителя Амана Тулеева, положение последнего в регионе резко ухудшилось именно на фоне трагедии: Тулеев не приехал на место пожара, назвал «бузотёрами» митингующих родственников пострадавших, а в помощь семьям из личных средств перечислил 5803 рубля, что, как отмечают эксперты «было воспринято как издевка». Цивилёв показал совершенно иное поведение — лично пришёл на стихийный митинг, чтобы ответить на вопросы. И даже после очевидного прокола — не зная, что перед ним отец погибших детей, обвинил его в пиаре — сумел достойно выйти из ситуации. «То, что случилось далее, не вписывалось ни в какие рамки аппаратных и бюрократических правил — Цивилев повел себя очень неожиданно — он встал на колени перед митингующими, попросив прощения за произошедшее», — вспоминают авторы доклада.

Уже в качестве врио губернатора перед Цивилёвым стояла сложная задача — восстановить доверие жителей к власти, подорванное после «Зимней вишни». «Восстановление баланса и налаживание диалога стало задачей номер один для нового руководства области», — считают политологи.

Это доверие Цивилёв восстанавливал с помощью частых личных встреч с жителями: спускался в шахты, общался с рабочими, учеными, ветеранами, творческой интеллигенцией, отраслевиками. В первый же месяц работы он завел страницы в социальных сетях и специальный сайт, где к нему можно было обратиться лично.

«Хотя Цивилев отличается от большинства губернаторов новой волны возрастом и военной закалкой, он, тем не менее, выгодно контрастирует с предыдущим руководством Кемеровской области за счет открытости и готовности предметно заниматься проблемами жителей», — отмечают эксперты.

По оценке ЦПК, в период работы Сергея Цивилёва на посту главы региона в Кузбассе начали решаться наиболее чувствительные для населения вопросы — прежде всего, связанные с экологическим положением территории.

«В целом главе Кемеровской области, похоже, удалось наладить диалог с населением и стабилизировать уровень доверия к руководству области», — делают вывод авторы доклада.

Ранее ЦПК представил политические портреты врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова («Целеустремлённый администратор»), Курганской области Вадима Шумкова («Антикризисный менеджер»), Сахалинской области Валерия Лимаренко («Системный руководитель») и Курской области Романа Старовойта («Бескомпромиссный контролёр»), главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова («Перспективный яппи»), губернаторов Самарской области Дмитрия Азарова («Социально-ориентированный политик»), Псковской области Михаила Ведерникова («Энергичный функционер»), Алтайского края Виктора Томенко («Командный игрок»), Нижегородской области Глеба Никитина («Жёсткий управленец»), Тульской области Алексей Дюмина («Алексей Дюмин. Отзывчивый силовик»), Ивановской области Станислава Воскресенского («Прогрессивный прагматик»), Пермского края Максима Решетникова («Хозяйственник цифровой эпохи») и Калининградской области Антона Алиханова («Молодой западник»).