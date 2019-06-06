Лидеры правящих партий Италии встретились впервые после выборов

Рим, , 18:58 — REGNUM Лидеры правящих партий Италии Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини в четверг, 6 июня, провели первую встречу после выборов в Европарламент, передает Mediaset.

Встреча стала первой за последние несколько недель. Накануне выборов лидеры «Лиги» и (прежде всего) «Движения 5 звезд» обменивались взаимными выпадами. «Компромиссный» глава коалиционного правительства Джузеппе Конте уже после выборов призвал Ди Майо и Сальвини определиться, хотят ли они вести эффективную работу или намерены продолжать конфликт.

«Движение 5 звезд» атаковало партию Сальвини в первую очередь в связи с падением своего рейтинга, острые заявления должны были принести им голоса недовольных Сальвини. Однако, как и ожидалось, выборы выиграла «Лига», набрав вдвое больше (34%) голосов, чем коллеги по коалиции.

При этом в правительстве партии Сальвини принадлежит лишь треть постов. Лидер «Лиги» дал понять, что готов не инициировать досрочные выборы (в результате которых он скорее всего стал бы премьер-министром) и продолжать работу в прежнем составе, если программа правительства будет максимально приближена к программе «Лиги».

Судя по сделанным после встречи Ди Майо и Сальвини заявлениям, это предложение принято. Приоритетами работы правительства, сказано в совместном заявлении, будет снижение налогов, а в отношении конфликта с Еврокомиссией министры будут придерживаться приоритета интересов народа Италии.