В Кузбассе главу поселения отправили в отставку после прокурорской проверки

Кемерово, , 18:42 — REGNUM Главу администрации Колмогоровского сельского поселения Яшкинского района Кемеровской области отправили в отставку после прокурорской проверки. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Выяснилось, что водителем в администрации работал супруг главы, он находился в её непосредственном подчинении. Она же принимала решения о начислении ему премий, применении к нему мер как поощрительного, так и дисциплинарного характера.

«Законодательство о противодействии коррупции предусматривает обязанность должностных лиц принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Однако чиновница не приняла меры для урегулирования конфликта интересов. По итогам проверки прокурор района внёс представление в Совет народных депутатов сельского поселения, который принял решение об отставке главы поселения», — уточнили в прокуратуре.

Как отметили в ведомстве, аналогичные нарушения выявлены и Ленинском сельском поселении Яшкинского района, где «руководитель территориального организационно-распорядительного органа администрации в период исполнения обязанности главы сельского поселения, зная, что его супруга, инспектор 8 разряда, находится непосредственно в его подчинении, не принял мер по урегулированию конфликта интересов».

После представления прокурора глава Ленинского сельского поселения привлёк к дисциплинарной ответственности своего заместителя, супруга уволена.