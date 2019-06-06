Четверг, 6 Июня 2019 года
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Российские и сирийские ВВС наносят безостановочные удары по Идлибу

Политика

Идет подготовка следующего этапа наступления сирийской армии по ликвидации анклава джихадистов в Идлибе

Идлиб, Сирия, 6 июня 2019, 18:41 — REGNUM  По информации новостного ресурса Al-Masdar News, российская и сирийская авиация наносят практически безостановочные удары по южным районам провинции Идлиб. Издание ссылается на свои источники среди сирийских военных.

Воздушная операция нацелена, в первую очередь, на удерживаемые исламистами города Хан-Шейхун, Кафр-Сиджнах, Абидин, Трамала и Шейх-Мустафа. Таким образом, идет подготовка очередного броска Сирийской арабской армии на оборонительные позиции джихадистов в Южном Идлибе.

В ответ на эти авиаудары боевики из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали наносить удары по городу Мхарде на северо-западе провинции Хама. Это город с преимущественно христианским населением. На окраине города находится крупный энергетический объект — тепловая электростанция. Кстати, несколько снарядов и ракет упали и на территории ТЭЦ.

Накал вооруженного противостояния на северо-западе страны на этой неделе резко возрос из-за возобновления крупномасштабной операции правительственных сил против джихадистов после провала очередного прекращение огня.

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Война в Сирии
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