Российские и сирийские ВВС наносят безостановочные удары по Идлибу

Идлиб, Сирия, , 18:41 — REGNUM По информации новостного ресурса Al-Masdar News, российская и сирийская авиация наносят практически безостановочные удары по южным районам провинции Идлиб. Издание ссылается на свои источники среди сирийских военных.

Воздушная операция нацелена, в первую очередь, на удерживаемые исламистами города Хан-Шейхун, Кафр-Сиджнах, Абидин, Трамала и Шейх-Мустафа. Таким образом, идет подготовка очередного броска Сирийской арабской армии на оборонительные позиции джихадистов в Южном Идлибе.

В ответ на эти авиаудары боевики из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали наносить удары по городу Мхарде на северо-западе провинции Хама. Это город с преимущественно христианским населением. На окраине города находится крупный энергетический объект — тепловая электростанция. Кстати, несколько снарядов и ракет упали и на территории ТЭЦ.

Накал вооруженного противостояния на северо-западе страны на этой неделе резко возрос из-за возобновления крупномасштабной операции правительственных сил против джихадистов после провала очередного прекращение огня.