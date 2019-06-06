Бойко обещает отменить декоммунизацию и дать автономию Донбассу

Киев, , 18:39 — REGNUM «Украина предоставит Донбассу автономный статус в составе Украины, примет законы об амнистии и создании на базе региона свободной экономической зоны». Об этом 6 июня в Киеве на партийном съезде «Оппозиционной платформы — За жизнь» заявил внефракционный депутат Рады Юрий Бойко.

«Введем мораторий на поднятие вопросов, которые раскалывают Украину. Объединим украинцев с востока до запада, с юга до севера. Мы вернем мир на Донбасс. Украина выполнит Минские соглашения. Донбасс получит автономный статус в составе Украины. Примем закон об амнистии, про выборы и закон о свободной экономической зоне на Донбассе», — сказал Бойко.

Он также пообещал отменить законы о декоммунизации, об образовании, о защите украинского языка и о люстрации.

«Мы обеспечим ответственность власти. Украина станет парламентской республикой с широкими полномочиями местного самоуправления… Мы создадим правовое демократическое государство, примем закон о всеукраинском и местном референдуме по народной инициативе. Отменим все неконституционные законы о языке, об образовании, о переименовании церкви. Мы отменим закон о люстрации и так называемую декоммунизацию, которые превратили в позор», — добавил Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявила, что генеральная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком уголовных преступлений — посягательства на территориальную целостность Украины и государственной измены.

Таким образом ГПУ отреагировала на призыв Медведчука предоставить автономию Донбассу. По словам Сарган, политик нарушил статьи — ч.1 ст.110 и ч.1 ст.111 УК Украины.