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Врио главы Астраханской обл. входит в третий поток «школы губернаторов»

Политика

Программа была запущена в 2017 году

Астрахань, 6 июня 2019, 18:35 — REGNUM  Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин входит в третий поток слушателей «школы губернаторов» Высшей школы государственного управления (ВШГУ), сообщает ТАСС.

Президент назначает врио глав регионов из числа выпускников и слушателей программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, отмечает издание.

Напомним, программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе ВШГУ и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

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