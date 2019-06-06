Пашинян поручил завязать «цветные бабочки» пропагандистам

Ереван, , 18:21 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил правоохранительным органам нанести не бархатный, а железный контрудар по силам, ведущим пропаганду насилия, в числе которых, по его словам, также те, которые прямо или косвенно связаны с бывшей коррумпированной системой. Об этом армянский премьер заявил на заседании правительства сегодня, 6 июня.

Пашинян также огласил полученные оперативные данные о группах людей в черном.

«Эти группы в черном нужно найти, решить их вопрос, завязать им «цветные бабочки» и проводить их в нормальную, цивилизованную, законную жизнь», — сказал он.

Пашинян также заявил о попытке превращения площади Свободы в центре Еревана в проезжую зону и других хулиганских выходках, выразив мнение, что это не отдельные правонарушения, а скоординированная деятельность, цель которой — создать впечатление, что в стране царит анархия, власть слаба. Перед началом заседания глава правительства провел на эту тему обсуждения с начальником полиции Валерием Осипяном.

«Совершенно неважно, выступают ли пропагандирующие насилие лица в качестве сторонников власти или сторонников оппозиции… это совершенно неважно, — заявил премьер. — Каждый, кто пропагандирует в Армении насилие, должен получить жесткий контрудар. В следующий раз, перед тем как открыть рот, они должны будут 10 раз подумать, а если и после этого, тем не менее, пойдут на подобные действия, значит, 10 раз должны получить контрудар, и этот контрудар должен быть не бархатным, а железным».

Никол Пашинян в этом контексте также рассмотрел вопрос, поднятый министром образования Араиком Арутюняном, о том, что распространяется дезинформация, что правительство отменило 20-процентную скидку на плату за учебу для студентов-участников апрельской войны.

«Это разные звенья одной цепи. Как это вообще может быть? Это как тот тезис, что, мол, не платят за учебу участников апрельской войны, не уважают, продали земли, куплено, продано… Это те же люди и те же круги. И это действительно вопрос национальной безопасности, господин Ванецян. То есть, конкретные люди ведут гибридную войну против Республики Армения. И имена и фамилии этих конкретных людей хорошо известны. Ладно, мы поняли: один, два, три, четыре… Доколе эти воры и разбойники будут чувствовать себя в этой стране хорошо? Они должны ходить подземными переходами в маскировке. Кто они вообще такие? Это вопрос национальной безопасности. Серьезно займитесь этими вопросами», — распорядился Пашинян.

Он поручил начальнику полиции сформировать группу, которая будет работать по процедурам, в десять раз более быстрым, чем обычные, и результаты станут видны за короткое время.