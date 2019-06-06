Таджикистан и Иран возобновили прямое авиасообщение

Душанбе, , 18:19 — REGNUM Первые пассажиры возобновленного прямого авиасообщения между Таджикистаном и Ираном прибыли сегодня, 6 июня, в Душанбе, сообщают таджикистанские СМИ.

На борту самолета иранского авиаперевозчика Varesh Airlines прилетели 90 пассажиров. Их, как отмечает «Радио Озоди», в таджикистанской столице встречали в торжественной обстановке.

Напомним, что прямое авиасообщение между странами было прервано несколько месяцев назад после того, как в октябре 2018 года самолеты иранской компании Asseman Airlines перестали летать в Таджикистан из-за финансовых трудностей, а «Таджик Эйр» в начале 2019 года и вовсе приостановила свою основную деятельность.

О том, что частной Varesh Airlines предоставлено разрешение на выполнение рейсов по маршруту Мешхед-Душанбе-Мешхед, в конце мая 2019 года сообщил замглавы Агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана Азиз Набизода.

Рейсы из Мешхеда в Душанбе и обратно будут осуществляться один раз в неделю. Цена билета в один конец составляет от 250 до 400 долларов в зависимости от направления.

Уже после полудня сегодня, 6 июня, самолет направился в обратно в Иран.

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