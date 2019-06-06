Афганские войска освободили узников тюрьмы «Талибана» *

Кабул, , 18:17 — REGNUM Армия Афганистана захватила тюрьму талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Фарьяб и освободила заключенных, 6 июня передает агентство Associated Press.

По информации властей, в тюрьме «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были обнаружены 84 узника. Большая часть из них — сотрудники афганских сил безопасности и гражданские лица.

Однако кроме военных и гражданских в плену боевиков оказались восемь боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

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