Мэр Москвы признал невозможность лозунга «Да здравствует Собянин!»

Санкт-Петербург, , 18:02 — REGNUM Изменения в городе приводят власти к серьёзному конфликту с населением, заявил 6 июня мэр Москвы Сергей Собянин на «Петербургском международном экономическом форуме» (ПМЭФ).

Однако почувствовать поддержку горожан можно с помощью информационных технологий.

«Когда ты затрагиваешь вещи, которые малопопулярны, должен понимать, что по всему фронту получишь серьёзный конфликт. Должен понимать, что никто не будет аплодировать, кричать «Ура». Будут говорить: «Ах ты какой негодяй! Что ж ты делаешь? Мы привыкли к одному образу жизни, а ты тут сокращаешь, оптимизируешь, копаешь. Давайте жить спокойно, мирно, тихо — как привыкли», — сказал мэр.

Собянин отметил, что тишина и покой и трансформация городов — это разные вещи. Но надо пройти путь развития, чтобы почувствовать драйв, желание изменяться.

«Желание и поддержка горожан — самое главное. Если ты её не чувствуешь, то… Кстати, по поводу поддержки. Мы привыкли, что поддержка горожан — когда они выходят на митинг и кричат: «Да здравствует Собянин!» Можете такое представить? Это невозможно. Кричат совершенно другие лозунги. Как вообще почувствовать что нужно, что важно горожанам? Здесь информационные технологии играют важнейшую роль. В 12-миллионном спросить человека, что он хочет, почувствовать настроение людей по конкретным проектам почти невозможно», — считает глава столицы.

Собянин рассказал об информационных проектах столицы, дающих ей «электронную демократию», например, портале «Активный гражданин», где проходят голосования по городским проектам.