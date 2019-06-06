«Покаяться за Польшу»: Почему Россия не сопротивляется историческим мифам?

Москва, , 17:50 — REGNUM Пытаясь уравнять сталинизм и нацизм, западные элиты пытаются навязать России ту же ответственность за политические катастрофы XX века, какую несёт Германия. Об этом заявил эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Речь идёт о том, чтобы новую расстановку в XXI веке определить: что США во главе Запада спасли мир от чумы XX века, тоталитаризма в виде нацизма и сталинизма. А Российская Федерация — наследник проигравшей в 1991 году тоталитарной империи зла, и которая должна сейчас, как тогда Германия прошла денацификацию, теперь пройти десталинизацию. Вот что сейчас на кону», — заявил Шишкин.

По его словам, эту политику Западу удаётся проводить достаточно успешно.

«Разве можно сказать, что у них не получается? В 2009 году они уже начали эту кампанию. Сейчас каждый год 23 августа вся Европа отмечает день жертв сталинизма и нацизма, в день пакта Молотова-Риббентропа. На официальном уровне сталинизм и нацизм признаны близнецами-братьями», — отметил он.

«Если это удалось один раз в 1991 году, то почему не попытаться сейчас? Есть основания для этого. Сергей Лавров в 2009 в своей статье писал, что Победа для нас абсолютная красная линия, не позволим, отстоим. Что происходит дальше? Сейм Польши буквально через несколько дней принимает резолюцию, где обвиняет Советский Союз в развязывании Второй мировой войны совместно с гитлеровской Германией. Какая реакция была Российской Федерации в ответ? Устами того же МИДа в 2009 году сообщается: давайте оставим историю историкам. А в 2010 году Госдума — естественно, не по своей только собственной инициативе, — принимает резолюцию с покаянием перед Польшей за свои грехи. Было это? Было», — пояснил Шишкин.