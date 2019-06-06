Четверг, 6 Июня 2019 года
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В Саратовскую область назначен временный федеральный инспектор

Политика

Ранее он являлся федеральным инспектором по Нижегородской области

Саратов, 6 июня 2019, 17:48 — REGNUM  Временно исполняющим обязанности главного федерального инспектора по Саратовской области назначен Григорий Сергеев. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Сергеев назначен с формулировкой «в связи со служебной необходимостью».

ИА REGNUM напоминает, предыдущий Саратовский ГФИ Марина Алешина покинула пост в марте 2019 года, с этого времени должность стала вакантной.

Григорий Сергеев — уроженец Чебоксар (Чувашия). С 2006 по 2009 год занимал различные посты в администрации главы Чувашии. В 2009 году назначен главным советником департамента по кадровым вопросам, государственным наградам и государственной службе аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО. В 2012—2018 годах — федеральный инспектор аппарата полпреда президента в ПФО. С июля 2018 года являлся главным федеральным инспектором по Нижегородской области.

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