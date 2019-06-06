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Зеленский заговорил о своей отставке

Политика

Новый президент Украины ответил на электронную петицию о своём отрешении с поста главы государства

Зеленский заговорил о своей отставке
Зеленский

Киев, 6 июня 2019, 17:41 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии оснований для своей отставки с поста главы государства, ответив 6 июня на соответствующую петицию, зарегистрированную на сайте украинского президента.

Зеленский заявил, что факт его ответа на петицию об отставке обусловлен украинским законодательством, а сама отставка не имеет оснований, указанных в Конституции Украины. А именно импичмента, смерти или невозможности исполнять обязанности президента по состоянию здоровья.

Ранее ряд СМИ сообщили, что петиция с требованием отставки Зеленского набрала свыше 25 тыс. голосов, что необходимо для реакции на неё стороны главы государства. Напомним, Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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