Кучма: Какая блокада Донбасса? Нет никакой блокады

Киев, , 17:40 — REGNUM Никакой экономической блокады Донбасса в принципе нет, заявил прессе сегодня, 6 июня, бывший президент страны Леонид Кучма, представляющий Киев в контактной группе по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе.

В частности, Кучма предложил всем желающим почитать соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны и затем указ Петра Порошенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это временное запрещение перемещения грузов через линию столкновения. Какая это блокада? Мы хорошо знаем, что сотни, тысячи людей пересекают контрольные пункты. 50 килограмм каждому разрешается нести с собой», — отметил политик.

Вместе с тем, он заявил, что движение по этому вопросу «должно быть двустороннее».

«Если во время этого так называемого запрета движения национализировали все украинские предприятия, так вы сначала дайте нам ответ, когда вы собираетесь их возвращать», — добавил Кучма.

В любом случае, соответствующее решение будет принято не моментально — во время встречи контактной группы в Минске невозможно отменить указ президента Украины.

ИА REGNUM напоминает, что накануне спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик подтвердил прессе, что предложение о снятии блокады Донбасса было сделано Леонидом Кучмой и поддержано представителями «отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Также Сайдик отметил, что введение блокады Донбасса способствовало разрыву отношений между сторонами — «поэтому сейчас надо работать в противоположном направлении».

На Украине националистически настроенные политики и эксперты жестко раскритиковали Кучму и Зеленского за эту инициативу.