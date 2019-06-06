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Путин спокойно воспринял тот факт, что его не пригласили в Нормандию

Политика

Лидеры Запада отмечают в Нормандии 75-ю годовщину высадки союзных войск

Санкт-Петербург, 6 июня 2019, 17:37 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин спокойно воспринял тот факт, что его не пригласили на памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии. Об этом Путин рассказал сегодня, 6 июня, в ходе встречи с главами информационных агентств.

«Это не имеет значения. Имеет значение другое — правда об истории и об ужасной трагедии, которая постигла человечество во время Второй мировой войны», — сказал президент России.

Путин напомнил, что Россия тоже приглашает далеко не всех зарубежных лидеров и не на каждое мероприятие. Российский лидер также подчеркнул, что у него довольно много дел и весьма плотный график.

«Почему меня обязательно должны приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли? И своих дел хватает», — сказал глава государства.

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