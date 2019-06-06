Старт после фальстарта: интрига на выборах в Астраханской области

Марина Каширская, , 20:26 — REGNUM

В Астраханской области после восьми месяцев работы Сергея Морозова на посту врио губернатора сменился руководитель. Его отставка была неожиданной, что послужило поводом для активного обсуждения её причин. О том, как Морозов прощался с регионом, как начал работу его преемник Игорь Бабушкин и как эти события уже повлияли на стартовавшую избирательную кампанию — в обзоре ИА REGNUM.

Назначение и отставка

Сергей Морозов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора 26 сентября 2018 года, после отставки Александра Жилкина. До назначения в Астраханскую область Морозов занимал должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России.

В первые же дни он заявил, что успел вникнуть в проблемы региона и определить основные направления работы: во внешней политике таким направлением он назвал сотрудничество с прикаспийскими государствами, во внутренней предложил начать с водоснабжения. К кадровой политике Морозов пообещал подходить взвешенно.

Подведением итогов работы Морозова можно считать совещание с участием президента Владимира Путина, которое прошло 14 мая в Ахтубинске. Несмотря на то, что Путин довольно долго перечислял проблемы Астраханской области, региональные власти показали, что не бездействуют. Сергей Морозов начал с того, что скорректировал приоритетные направления на основе обращений астраханцев и объявил Год здоровья в регионе. Два проекта начали успешную работу уже при нём — это «Поезд здоровья» и «Суббота для здоровья», началась подготовка к модернизации медицинских учреждений. Регион включился в работу над 50 федеральными проектами. Администрация региона рассчитала средства, необходимые для создания автомобильной инфраструктуры, модернизации ветхих коммунальных коммуникаций и расселения аварийного жилья.

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В рейтинге влияния глав регионов, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций, Морозов в мае занял 53-е место. Его влияние эксперты оценили как среднее. При этом критику, прозвучавшую на совещании от президента, многие посчитали недобрым знаком для Морозова — и одной из возможных причин отставки.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что целью визита президента была публичная демонстрация поддержки Морозова, у федерального центра не было повода разочароваться во врио губернатора, а его уход через восемь месяцев после назначения связан с семейными обстоятельствами. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что опыт назначения бывших сотрудников Федеральной службы охраны на высшие посты регионов Кремль оценивает положительно.

Политолог Марат Баширов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM предположил, что такое неожиданное решение президента могло быть связано с перестановкой в силовом блоке. Если гипотеза подтвердится, то Морозов может перейти на работу в спецслужбы. Сам же он заявил, что продолжит работу в другой должности, коротко заявив — «так сложились обстоятельства».

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Прощальная речь бывшего врио губернатора вышла довольно трогательной. Он напомнил, что его точно так же представляли депутатам всего восемь месяцев назад.

«Власть региона повернулась лицом к людям, стала лучше понимать и решать их проблемы. Существенно увеличились доходы регионального бюджета, принят ряд важных социальных программ и инициатив. В регион пришли новые инвесторы с масштабными проектами, значительно увеличились внимание и помощь со стороны федерального центра. Начала преображаться и Астрахань, превращаясь в настоящую каспийскую столицу», — заявил Морозов.

Снова новый врио

Преемник Морозова врио губернатор Игорь Бабушкин до назначения в Астраханскую область занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. С 2013 по 2018 год он был заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества). Ольга Дергунова, под началом которой Бабушкин работал в Госимуществе с 2013 по 2018 год, назвала его сильным руководителем, который не боится сложных задач.

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Аналогичными характеристиками наделяли и Сергея Морозова при его назначении в 2018 году. Новоиспечённый врио губернатора так же, как и его предшественник, аккуратно отвечал на вопросы о возможных кадровых перестановках, подчеркнув, что он должен сначала включиться в работу. Работу по направлениям, обозначенным Морозовым, Бабушкин пообещал продолжить:

«Мне понятны основные направления развития региона. Для Астраханской области значимы: транспортный коридор Север — Юг, судостроительная отрасль, агропромышленный комплекс и рыбоводство. Благодарю Сергея Петровича Морозова за принятые стратегические решения. Заверяю вас, что взятый курс будет продолжен. Наша главная задача — продолжить социально-экономическое развитие региона и повысить качество жизни людей», — заявил он.

На старт! Внимание! Выборы

Отставка Морозова состоялась на следующий день после старта предвыборной кампании, что только добавило вопросов. Местные источники утверждают, что в день своей отставки он собирался официально объявить об участии в предвыборной кампании.

Шансы Сергея Морозова победить на выборах 8 сентября были высоки — по крайней мере, такого мнения придерживались многие эксперты. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, его поддерживали до 62% избирателей, которые собирались голосовать на выборах губернатора. Сами астраханцы в соцсетях новости об отставке Морозова комментировали с сожалением — за восемь месяцев работы он уже успел завоевать их доверие.

На фоне симпатий астраханцев к ушедшему Морозову его преемнику на выборах придётся столкнуться с определёнными сложностями, считают эксперты.

«Для господина Бабушкина это серьёзное и ответственное решение. Он не может отказаться от участия в выборах губернатора Астраханской области. Мы знаем, что они состоятся 8 сентября. И у него крайне мало времени для проведения этой кампании», — заявил политолог Марат Баширов.

В первый же день предвыборной гонки о намерении побороться за кресло губернатора заявили два человека. Первым стал председатель регионального отделения ДОСААФ России по Астраханской области Герман Даниленко. Он является членом «Единой России», но на выборы идёт в порядке самовыдвижения. О втором самовыдвиженце, Игоре Гурбо, информации практически нет. Известно, что он занимал должность заместителя начальника Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области. По данным астраханских СМИ, сейчас Гурбо — пенсионер.

В то же время политологи и общественность ждут выхода на сцену ещё одного игрока — депутата Госдумы, «справедливоросса» Олега Шеина. Он является одним из самых заметных астраханских оппозиционеров и мог составить реальную конкуренцию Морозову, если бы тот принял участие в выборах. С Морозовым Олег Шеин был готов не только соперничать, но и сотрудничать, предложив возглавить коалиционное правительство. О своих планах участвовать или не участвовать в предвыборной гонке Шеин пока не говорит, вызывая всё больше опасений, что тяжеловесного соперника у назначенного президентом врио губернатора не будет. При этом астраханцы загодя сообщают политику о своей поддержке, вплоть до составления петиций с требованием выдвинуть его кандидатуру на выборы.

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