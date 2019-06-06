Собянин объяснил крах Российской империи и СССР неразвитостью городов

Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM Городу и стране нужно постоянно трансформироваться, чтобы не деградировать, заявил 6 июня мэр Москвы Сергей Собянин на полях «Петербургского международного экономического форума» (ПМЭФ).

«Любая частная корпорация, если она не будет постоянно трансформироваться, будет банкротом. Причём от времени, когда компания застыла в своём развитии, до банкротства может исчисляться двумя-тремя годами. Когда город не трансформируется — может десять лет пройти, двадцать лет, тридцать лет. По большому счёту, банкротство не наступит. Мой коллега из Берлина мне как-то сказал: «Сергей, у меня всё хорошо, единственная проблема — нельзя город обанкротить». Я говорю: «Зачем?» «Ну, у меня много долгов сейчас. Обанкротил бы и дальше работал», — сказал он.

По словам Собянина, рано или поздно застой в развитии кончается очень плохо.

«Мы живём в открытом мире, и город, который деградирует, теряет людей, инвестиции, интеллект, теряет своё будущее. И догнать потом становится очень и очень сложно. За деградацией городов наступает деградация государств. Например, совсем древняя история закрепощения крестьян в России, которая не давала развиваться и трансформироваться городам, наращивать свой промышленный капитал. Не стало Российской империи. Советские города не трансформировались, советское государство не трансформировались — не стало Советского Союза. А Китай остался, он начал трансформироваться. И города его начали трансформироваться», — отметил мэр Москвы.